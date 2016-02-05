世界银行称战争和低油价拖累中东经济增长

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
(本文由路途中文网编译提供)
路透华盛顿2月5日（记者 David Lawder） - 世界银行周四称，2015年中东和北非经济增长可能仅有2.6%，低于去年10月作出的增长2.8%的预估，受战争、恐怖主义和石油价格下跌拖累。
世界银行在报告中指出，长达五年的叙利亚战争和对邻国的影响导致该地区以2007年的价格计算损失约350亿美元的经济产出，相当于叙利亚当年的国内生产总值（GDP）。
油价从两年前的每桶100多美元大跌至30美元附近，给当地石油出口国带来很大的麻烦，政府收入大幅下降，预算赤字增加。世界银行称，沙特阿拉伯的公共债务与GDP的比例将在2017年达到20%，2013年时该比例只有2.2%。
“该地区最富有的石油出口国沙特、卡塔尔、科威特和阿联酋拥有大量储备，能够在未来几年以赤字运行，不过也并不能支撑太久，”世界银行在报告中写道。“以目前的支出水平和每桶40美元的油价计算，沙特将在2020年以前耗尽其储备。”
报告提到了世界银行对叙利亚六个遭战争破坏城市损失36-45亿美元的预估，这些城市为阿勒颇、德拉、哈马、霍姆斯、伊德利卜和拉塔基亚。损失包括住房、卫生、教育、能源、水、运输和农业基础设施等方面。
同样遭战争破坏的也门四个城市损失预计为40-50亿美元，这些城市为首都萨那、亚丁、塔伊兹和津吉巴尔。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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