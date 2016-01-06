焦点：世行调降2016年全球经济增长预估 主因新兴经济体疲弱

图为莫斯科一名女子经过一面显示卢布对美元、欧元和英镑的电子屏。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透1月6日 - 世界银行周三调降2016年全球经济增长预估，表示主要新兴市场经济体的疲弱表现将抑制整体经济活动，而且美国等发达国家的情况也不尽人意。

世行称，今年全球经济增长率料将从2015年的2.4%提高至2.9%，但低于6月时预估的3.3%。

该行特别提到了对主要新兴经济体表现低迷的担忧。

“鉴于巴西、俄罗斯、印度、中国和南非这些金砖国家的较大经济规模和与全球经济的融合程度，它们中有四国经济同时放缓，可能对其他国家带来明显影响，”世行报告称。

世界银行预计俄罗斯和巴西经济2016年将继续萎缩，而该行在6月份的前次报告中所作预期为恢复增长。

世行称，俄罗斯的实质国内生产总值(GDP)2016年或萎缩0.7%；6月份时的预期为增长0.7%。该行估计俄罗斯经济2015年萎缩3.8%。

世行表示，巴西2016年GDP料将萎缩2.5%，原先的预期为增长1.1%。巴西经济2015年可能萎缩3.7%。

中国GDP增速2016年预计放缓至6.7%，2015年增速估计为6.9%。6月份时该行预计中国2016年GDP增速为7.0%。

南非经济2016年可能增长1.4%，略快于2015年的增长1.3%，但远低于6月时预估的增长2.1%。

在金砖国家中，只有印度经济在2016年会比2015年出现明显好转，印度2016年经济料成长7.8%，2015年为增长7.3%。但即便如此，世界银行也将印度2016年经济增长预估较前次预估下调了0.1个百分点。

世界银行还调降美国和其他发达经济体增长预估。

美国经济2016年料成长2.7%，低于稍早预估的成长2.8%，但高于2015年的2.5%。

世界银行将欧元区经济增长预估从前次预估的1.8%调降至1.7%，但高于2015年的1.5%。(完)