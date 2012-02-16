更正：世行行长佐利克将在6月卸任 美国瞄准下一任人选

世界银行行长佐利克周三表示，他将在6月任期届满时卸任。美国表示将在数周之内提出接替人选。之前世界银行行长职位向来都是由美国人担任。

(更正:因译文有误,内文小标下方第二段改为"将加入共和党总统助选团队"的传闻,非"将加入共和党总统候选人角逐的传闻")

路透华盛顿2月15日电---世界银行行长佐利克周三表示,他将在6月任期届满时卸任.美国表示将在数周之内提出接替人选.之前世界银行行长职位向来都是由美国人担任.

奥巴马政府表示,将开放遴选过程,这标志着美国政府首次表示愿意放松对这个全球最重要发展银行的控制.

佐利克在2007年接任世界银行行长职位,其前任行长伍夫维兹因犯众怒而被迫辞职.佐利克在接管世行之后,迅速将该行的工作重心重新转向扶贫.

发展中国家多年来一直要求在领导全球性金融机构中获得更大话语权,并很有可能强调遴选过程的重要性,但即便如此,美国仍然很有可能控制该职位.

"世界银行继续任用优秀、高效的管理层,这一点非常重要.我们计划在未来几周提出一名既有经验又具备必要素质的候选人,以领导世行继续前进,"美国财长盖特纳在声明中表示.

尽管盖特纳要求要有"公开且迅速的过程",但分析师表示华府几乎不会放弃该职位.

**去向未定**

佐利克在接受路透专访时表示,他决定在6月30日五年任期届满时卸任,完全是出于自己的决定,而不是受到奥巴马政府的压力.

他也反驳了关于自己将加入共和党总统助选团队的传闻,只说在离开世界银行后才会决定下一步要怎么走.佐利克曾担任美国贸易代表和副国务卿.

"这真的是我自己的决定,"佐利克说."我个人的感觉是,已经到了该朝下个阶段前进的时候,当有这种感觉时,就不应该留下来."

佐利克周三和董事会讨论了遴选过程.他表示,第一步是让董事会提出人选."公开过程是很重要的,"他说.

关于佐利克的接任人选,外界长久以来已多有猜测.可能的人选包括美国国务卿希拉里克林顿和前白宫经济顾问萨默斯,但国务院表示,希拉里克林顿不会接任该职务."她说这是不可能的,"国务院发言人努兰(Victoria Nuland)称.

新兴市场和开发中国家近年来一直努力要打破国际货币基金组织(IMF)领导人由欧洲人出任,和世界银行行长由美国人掌握的局面.

巴西等大型新兴国家的官员周三表示,佐利克接任者的遴选过程,应看重资历而非国籍.然而,他们也坦承,在美国国会的压力下,这个工作可能还是会由美国人接手.

在国会山庄方面,美国议员也表示,世界银行行长的职务应由美国人继续接任.

"考量到与IMF的角色平衡,我认为应该是(由美国人出任),"民主党参议员克里(凯利)称.

华盛顿全球发展中心(Center for Global Development)的主管Nancy Birdsall表示,尽管美国承诺进行公开遴选,但国内政治情况仍需要由美国人来接任.(完)