版本:
中国
国际财经 | 2016年 4月 6日 星期三 18:32 BJT

2016年俄罗斯经济成长率预估调降至萎缩1.9%--世界银行

路透莫斯科4月6日 - 世界银行周三调降俄罗斯经济成长预估，以反映全球油价走软的影响。世行称，该国2016年经济料萎缩1.9%，明年将成长1.1%。

该行在去年12月曾预估，俄罗斯经济今明两年料分别萎缩0.7%和成长1.3%。

世行之前曾预估2016年油价均价为每桶49美元，但该行在最新预估中所用的油价是每桶37美元。

世界银行在对俄罗斯的最新经济报告中称，预计2016年俄国贫穷人口增幅将为该国自1998-99危机以来最大，超过2008全球金融危机时期。

该报告并称，俄罗斯不太可能达成2016年预算赤字/GDP之比为3%的目标，而且在2018年总统选举之前预期不会有重大结构改革。(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 张明钧/高琦)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐