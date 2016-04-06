2016年俄罗斯经济成长率预估调降至萎缩1.9%--世界银行

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透莫斯科4月6日 - 世界银行周三调降俄罗斯经济成长预估，以反映全球油价走软的影响。世行称，该国2016年经济料萎缩1.9%，明年将成长1.1%。
该行在去年12月曾预估，俄罗斯经济今明两年料分别萎缩0.7%和成长1.3%。
世行之前曾预估2016年油价均价为每桶49美元，但该行在最新预估中所用的油价是每桶37美元。
世界银行在对俄罗斯的最新经济报告中称，预计2016年俄国贫穷人口增幅将为该国自1998-99危机以来最大，超过2008全球金融危机时期。
该报告并称，俄罗斯不太可能达成2016年预算赤字/GDP之比为3%的目标，而且在2018年总统选举之前预期不会有重大结构改革。(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 张明钧/高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。