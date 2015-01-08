世界银行预计全球贸易成长动能将放缓

路透华盛顿1月7日 - 世界银行周三表示，未来10年全球贸易扩张速度会比金融危机爆发前的30年来得慢，因预计经济成长将放缓，且贸易模式的长期转变。

在2007-09年金融危机之前的30年，全球贸易每年以约7%的增幅稳步成长。

但世界银行分析师在论文中指出，过去两年贸易成长率降至仅有半数的水平，中期成长率也将仅为5%左右。

金融危机之前的20年中，国际贸易曾帮助全球经济度过严峻考验，当时成长速度之快，几乎是经济产出的两倍。但最近的数据却显示，贸易引擎动能正在减退。

该篇论文指出，金融危机之后的复苏缺乏光彩，世界银行认为这种情况会持续。此外数据显示，即使经济危机之后已有五年时间，但进口需求水准可能比在其他状况下少了五分之一。

危机以来投资支出疲弱(尤其是欧元区)也已拖累贸易增长。相较于消费和政府支出等其他经济推进力，投资尤得仰仗进口。

但还有更深层的因素也限制了贸易扩张。中国减少贸易壁垒以及生产分散至全球供应链在上个世纪末提振了贸易，但这些因素现将很难复制。

经济学家写道，美国和中国等国家也正把更多最终产品的投入因素移回本土附近。

“全球贸易成长较慢，不只是因为全球收入增长降低，还因为贸易受收入增长的影响减低，”该篇论文指出。

决策者冀望广泛的区域及全球贸易协定可帮助贸易增长重拾部分失去的动能。

世界银行表示，将南亚、撒哈拉以南非洲和南美进一步整合融入全球供应链，也将有所助益。(完)

(编译 李婷仪/张若琪 审校 张荻)

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