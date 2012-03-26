美国财长称金辰勇将获国际广泛支持

路透华盛顿3月24日电（记者 Lesley Wroughton）---美国财长盖特纳接受采访时称，美国提名的世界银行行长人选金辰勇（Jim Yong Kim）在国际上将赢得广泛支持，尽管将首次面临来自新兴经济体候选人的挑战。

美国掌控世行行长人选的局面首次面临新兴经济体的挑战。两名备受尊敬的经济学家和外交官——尼日利亚财长伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和哥伦比亚前财长奥坎波（Jose Antonio Ocampo）也已获提名。

金辰勇是韩裔美籍医学家，因抗击艾滋病和为穷人提供医疗，在发展专家中颇有名气。美国总统奥巴马周五提名金辰勇担任世行行长。

盖特纳在路透周六发布的采访中称：“总统（奥巴马）在物色一名能获得各国广泛支持的候选人。这非常重要，因为我们不想独自做出这一决定。”

“金辰勇博士的跨领域能力是世行时下尤为需要的，我认为，他会让世行印象深刻。”

中国、印度、南非、巴西和俄罗斯等新兴经济体试图利用其渐强的经济影响力，打破世行行长和国际货币基金组织（IMF）总裁职位的遴选程序。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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