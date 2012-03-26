美国财长称金辰勇将获国际广泛支持

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿3月24日电（记者 Lesley Wroughton）---美国财长盖特纳接受采访时称，美国提名的世界银行行长人选金辰勇（Jim Yong Kim）在国际上将赢得广泛支持，尽管将首次面临来自新兴经济体候选人的挑战。
美国掌控世行行长人选的局面首次面临新兴经济体的挑战。两名备受尊敬的经济学家和外交官——尼日利亚财长伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和哥伦比亚前财长奥坎波（Jose Antonio Ocampo）也已获提名。
金辰勇是韩裔美籍医学家，因抗击艾滋病和为穷人提供医疗，在发展专家中颇有名气。美国总统奥巴马周五提名金辰勇担任世行行长。
盖特纳在路透周六发布的采访中称：“总统（奥巴马）在物色一名能获得各国广泛支持的候选人。这非常重要，因为我们不想独自做出这一决定。”
“金辰勇博士的跨领域能力是世行时下尤为需要的，我认为，他会让世行印象深刻。”
中国、印度、南非、巴西和俄罗斯等新兴经济体试图利用其渐强的经济影响力，打破世行行长和国际货币基金组织（IMF）总裁职位的遴选程序。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。