世行警告俄罗斯经济未来两年将停滞

焦点：中资企业仍热衷于海外并购 利用海外资产融资避开资本管控
路透香港4月28日 - 中资企业对海外资产兴趣不减，争相在海外筹资以避开国内的资本外流控制措施。这种资本外流控制已导致中资企业越来越难以完成海外并购活动。
路透莫斯科9月24日 - 世界银行周三表示，俄罗斯经济未来两年料将停滞，因该国为乌克兰危机付出代价、欠缺结构性改革及经济政策不明朗。
世界银行在比俄国政府悲观许多的展望报告中预估，明年俄国经济将仅成长0.3%，且如果乌克兰危机升级，经济恐将萎缩。
其并称，2016年俄国国内生产总值(GDP)将成长0.4%。而俄国政府对2015和2016两年的经济成长预估分别为1.2%和2%。
美国和欧洲对俄罗斯染指乌克兰所祭出的制裁，将使投资受到打压；同时未来几年俄国经济的主要命脉--消费，将会呈现迟滞。
“俄国企业和银行的外部融资管道(因制裁)而受到更多限制，可能已影响到投资决定，导致投资计划推迟或缩编，”世界银行在其针对俄罗斯的半年度报告中表示。
“我们预期在2014年下半年至2015年全年，这样的趋势会更加恶化，因届时额外制裁的影响将会显现，且可能导致经济接近停滞。”
世界银行预计，2015年消费增速可能从今年的约2%放缓至0.5%。
该行还预计俄罗斯经济今年增长0.5%，符合该国政府预期。3月，在俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚地区后，世行曾预计俄罗斯可能滑入衰退。
**冒险的财政立场**
世界银行的预估假定俄罗斯不会因乌克兰危机出台或受到新制裁。该行警告称，如果乌克兰危机升级，俄罗斯经济2015年可能萎缩0.9%。
该行称，政策不确定性和持续缺乏结构性改革，仍然是前景的“决定性”因素。
“结构性改革需要聚焦于改善经济体制，以保证公共财政稳健和经济波动良好受控，”世界银行称。
“稳定、教育和竞争应该是未来十年的改革重点。”
俄罗斯央行坚持政策转型——到明年从控制卢布汇率转为聚焦通膨目标，世界银行对此大加赞赏，但也表示俄罗斯央行处境艰难。
世行预计俄罗斯今年通胀率为8%，高于央行预估的7.5%。
世界银行还警告称，俄罗斯最近的决定很冒险。该国在预算案中规定，如果政府需要支持经济，政府明年可以从两大石油暴利税基金国家财富基金(National Wealth Fund)和储备基金(Reserve Fund)中取用资金。
该行还警告，俄罗斯非石油赤字可能持续居高不下，占GDP的10%以上。(完)
(编译 戴素萍/朱晓军；审校 于春红/王兴亚)
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