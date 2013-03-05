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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 5日 星期二 10:52 BJT

棒球经典赛中国0-12惨败给古巴

有棒球“世界杯”之称的世界棒球经典赛(WBC)首轮第二场比赛，中国队0-12惨败给给强敌古巴提早出局。在第7局上半结束后，由于双方分差达到12分，根据规则比赛比赛提前结束。中国队此前周日与日本的比赛中2-5失利。中华台北队在B组中以两连胜的战绩领先。路透

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