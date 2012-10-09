世行下调东亚GDP预估 称中国有加速放缓风险

世界银行周一在新加坡发布了最新的东亚和太平洋数据监测报告，下调东亚和太平洋地区经济增长预估，称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞。世行目前预计，今明两年东亚发展中经济体整体增长率将分别为7.2%和7.6%，低於先前预估的7.6%和8.0%。