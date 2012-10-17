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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 10:45 BJT

世预赛法国西班牙1-1战平

周二西班牙主场迎来与法国的世界杯预选赛，上半场第25分钟拉莫斯破门助西班牙1-0领先，补时阶段吉鲁头球破门，最终双方1-1握手言和。而在另一场比赛中葡萄牙亦以相同比分与北爱尔兰战平，本场比赛是葡萄牙球星C罗的国家队第100场比赛。图片摄于法国西班牙比赛。路透

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