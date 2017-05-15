西部数据采取法律行动以阻止东芝出售芯片业务（更新版）

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路透东京5月15日 - 美国西部数据(WD)(WDC.O)已经寻求国际仲裁，以阻止合资伙伴日本东芝(6502.T)在未经其同意的的情况下出售芯片业务。这可能干扰东芝急需的资本注入。

尽管两家公司共同经营东芝主要的半导体工厂，但据了解情况的一名消息人士透露，西部数据并不是东芝所中意的芯片业务竞购者，因为出价比其他竞购者要低得多。

如果打起官司，可能会延迟或中止芯片业务的标售。出售芯片业务可能给东芝带来大约180亿美元的收入。已吸引到私募股权公司KKR & Co LP (KKR.N)、台湾鸿海(2317.TW)以及美国芯片生产商博通(Broadcom)(AVGO.O)等竞购方。

东芝需要出售该业务来弥补现在已经破产的西屋电气造成的数以十亿美元计的成本超支。由于东芝亟需资金来改善资产负债表，因此与西部数据的争端也可能进一步危及它在东京证交所的挂牌资格。

东芝周一在未经审计的财报中表示，刚刚结束的财年估计亏损9,500亿日圆，预计到2018年3月底的资产净值为负5,400亿日圆。

西部数据周一表示，已经在国际商会国际仲裁院启动仲裁程序，要求东芝逆转将合资资产转变为独立实体的行动，并且在没得到西部数据旗下SanDisk同意的情况下，停止出售芯片业务。

东芝表示，虽然尚未接获任何有关仲裁的通知，但该公司并未违约，西部数据没有干预出售程序的理由。

尽管遭遇新挫折，东芝股价周一收盘上涨3.44%，受到美国核电业务控制部分负债有所进展的消息激励。

知情人士周日说，美国乔治亚州延宕完工多时的Vogtle核电厂以Southern Co为首的所有权人，同意限定日本东芝对该厂的担保责任，以帮助缓解东芝的财务压力。(完)