西部数据财务长称 可能与INCJ及DBJ合作收购东芝芯片事业

路透东京4月20日 - 东芝(6502.T)半导体事业合作伙伴--西部数据(WDC.O)一名高阶主管周四表示，正与日本有国资背景的产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)洽谈，将考虑与两家机构联合收购东芝芯片事业。

西部数据与财务困窘的东芝在日本合作经营一座芯片工厂，该公司财务长兼策略长Mark Long在接受路透访问时表示，已与东芝讨论反垄断的问题，双方一致认为这应该不会成为西部数据竞购的阻碍。(完)