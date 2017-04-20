西部数据财务长称 可能与INCJ及DBJ合作收购东芝芯片事业

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京4月20日 - 东芝(6502.T)半导体事业合作伙伴--西部数据(WDC.O)一名高阶主管周四表示，正与日本有国资背景的产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)洽谈，将考虑与两家机构联合收购东芝芯片事业。
西部数据与财务困窘的东芝在日本合作经营一座芯片工厂，该公司财务长兼策略长Mark Long在接受路透访问时表示，已与东芝讨论反垄断的问题，双方一致认为这应该不会成为西部数据竞购的阻碍。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。