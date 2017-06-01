西部数据考虑在日本西部新设记忆体晶片工厂--消息人士

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月1日 - 一熟知事况人士表示，西部数据(Western Digital)(WDC.O)正在考虑于日本西部新盖一座记忆体晶片(存储器芯片)工厂，藉以展现其对日本的支持。
西部数据正卷入与事业合作伙伴东芝(6502.T)的争端当中，东芝计划出售掌上明珠--半导体业务，西部数据则认为该公司应该有独家协商权。
两家公司通过合资事业在四日市经营四座记忆体晶片工厂。第五座工厂目前正在兴建中。
消息人士称，新厂投资金额及时间尚未敲定；消息人士因未取得就此事发言的授权，因此不愿具名。
消息人士同时指出，西部数据执行长Stephen Milligan下周将访问日本，与东芝会谈以解决争端。
无法马上连络上西部数据的一名发言人置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。