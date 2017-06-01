西部数据考虑在日本西部新设记忆体晶片工厂--消息人士

路透东京6月1日 - 一熟知事况人士表示，西部数据(Western Digital)(WDC.O)正在考虑于日本西部新盖一座记忆体晶片(存储器芯片)工厂，藉以展现其对日本的支持。

西部数据正卷入与事业合作伙伴东芝(6502.T)的争端当中，东芝计划出售掌上明珠--半导体业务，西部数据则认为该公司应该有独家协商权。

两家公司通过合资事业在四日市经营四座记忆体晶片工厂。第五座工厂目前正在兴建中。

消息人士称，新厂投资金额及时间尚未敲定；消息人士因未取得就此事发言的授权，因此不愿具名。

消息人士同时指出，西部数据执行长Stephen Milligan下周将访问日本，与东芝会谈以解决争端。

无法马上连络上西部数据的一名发言人置评。(完)