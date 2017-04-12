西部数据警告东芝 称出售芯片业务将严重违反合资协议

路透东京4月12日 - 美国西部数据(WD)(WDC.O)警告东芝(6502.T)，在计划中的出售芯片业务之前拆分该项业务，会违反双方的芯片业务合资合同，西部数据将不会坐视东芝践踏自身的权利。

西部数据与东芝在日本有一座合资芯片工厂。据路透所见的一封由西部数据发给东芝的信件，前者表示拆分举措将“非常严重违反合资协议”。

这一反对意见或令东芝出售芯片业务的努力变得复杂化。东芝的芯片部门是全球第二大NAND芯片出产商，东芝给其估值在180亿美元左右。

东芝为一位发言人未立即就此置评。

西部数据还表示，招标出售芯片业务并非是最符合东芝股东利益的做法，西部数据希望与东芝进行独家磋商。

在这份日期为4月9日的信件中，西部数据称传言在2-3万亿日圆(180-270亿美元)之间的诸多报价，均远高于该芯片业务的公允合理价值。

其还表示传闻中的竞购方，对日本和合资企业来说每一家都有很大的问题，并特别提到了博通(Broadcom)(AVGO.O)，称基于近期与该公司的商务往来，对其参与竞购感到十分担忧。

东芝此前曾表示，将出售大部分甚至是全部芯片业务，以帮助弥补亏损并建立应对进一步损失的缓冲。东芝本会计年度预计将因为旗下核电业务--西屋公司的减记而发生1万亿日圆(90亿美元)的净亏。(完)