西部数据获法庭支持 命令东芝必须允许其进入共享数据库

路透7月11日 - 西部数据(WDC.O)周二赢得美国法院的一项暂时许可令，要求东芝(6502.T)必须允许西部数据员工进入双方在日本合资的闪存芯片工厂的数据库以及取得芯片样品。

东芝正在设法出售其闪存业务，西部数据为竞购方之一。

有迹象显示，围绕这宗交易的紧张气氛颇浓，东芝威胁要禁止西部数据进入共享数据库并停止发送芯片样品。

西部数据向美国旧金山高级法院起诉东芝，称既然两家公司有合资关系，意味着东芝若要出售芯片事业，必须得到西部数据的同意。西部数据向法院分别申请两项命令：一项要求停止出售，另一项为临时限制令，要求东芝允许其员工进入共享数据库。

一位法官于周二颁布临时命令，允许西部数据员工取得共享数据库的渠道，并决定在7月28日举行进一步聆讯。

“我们对法庭这一决定表示欢迎，相信这确认了我们的地位，”西部数据发表声明称。

东芝没有立即回应置评请求。

有关停止出售禁令的聆讯安排在周五。

尽管官司打得不可开交，但两家公司在本周恢复谈判。东芝还恢复了与台湾鸿海(2317.TW)牵头一个财团的磋商。此前东芝欲以180亿美元将芯片业务出售给贝恩资本(Bain Capital)和韩国SK海力士(000660.KS)的计划触礁。(完)