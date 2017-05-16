日本政府称东芝和西部数据需要展开合作

英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透东京5月16日 - 日本政府周二表示，希望东芝(6502.T)与合资伙伴西部数据(WD)(WDC.O)展开合作，对两公司之间纷争的升级表达了忧虑，这一纠纷有可能会破坏东芝出售芯片业务的交易。
西部数据已经寻求国际仲裁，以阻止日本东芝在未经其同意的情况下出售芯片业务，称东芝违反了合资合同。
一名知情人士称，虽然两公司共同运营东芝的主要半导体工厂，但西部数据并非东芝青睐的竞购方。西部数据提出的报价远远低于其他竞购方。
“东芝和西部数据合作非常重要，”日本经济产业大臣世耕弘成表示，但他还说，经济产业省并不打算介入干预两家公司的纠纷。
“政府之所以密切关注东芝出售记忆体芯片业务的过程，是因为我们在关注能否留住四日市的就业和技术，”世耕弘成对记者表示。四日市是日本中部城市，是两家公司芯片合资企业的所在地。
东芝依赖出售其颇具价值的芯片业务，来堵上已破产的美国核业务子公司西屋(Westinghouse)数以十亿美元计的成本超支大窟窿。东芝周一在未经审计的财报中公布，财年净亏损9,500亿日圆(84亿美元)，股东权益为负5,400亿日圆。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透东京6月21日 - 知情消息人士表示，日本经济产业省正在与美国西部数据洽商，邀其加入由日本政府牵头的一个财团竞购东芝的芯片业务。东芝已选择该财团为优先竞购方。
路透法兰克福6月21日 - 欧洲央行(ECB)周三发布经济月报称，全球增长面临的风险似已减弱，目前为止市场淡然看待美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的行动。