日本政府称东芝和西部数据需要展开合作

路透东京5月16日 - 日本政府周二表示，希望东芝(6502.T)与合资伙伴西部数据(WD)(WDC.O)展开合作，对两公司之间纷争的升级表达了忧虑，这一纠纷有可能会破坏东芝出售芯片业务的交易。

西部数据已经寻求国际仲裁，以阻止日本东芝在未经其同意的情况下出售芯片业务，称东芝违反了合资合同。

一名知情人士称，虽然两公司共同运营东芝的主要半导体工厂，但西部数据并非东芝青睐的竞购方。西部数据提出的报价远远低于其他竞购方。

“东芝和西部数据合作非常重要，”日本经济产业大臣世耕弘成表示，但他还说，经济产业省并不打算介入干预两家公司的纠纷。

“政府之所以密切关注东芝出售记忆体芯片业务的过程，是因为我们在关注能否留住四日市的就业和技术，”世耕弘成对记者表示。四日市是日本中部城市，是两家公司芯片合资企业的所在地。

东芝依赖出售其颇具价值的芯片业务，来堵上已破产的美国核业务子公司西屋(Westinghouse)数以十亿美元计的成本超支大窟窿。东芝周一在未经审计的财报中公布，财年净亏损9,500亿日圆(84亿美元)，股东权益为负5,400亿日圆。(完)