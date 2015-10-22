Western Digital将以190亿美元收购SanDisk

路透10月21日 - 硬盘驱动器(硬碟机)厂商Western Digital Corp (WDC.O)同意以190亿美元收购SanDisk Corp SNDK.O，该购并案将增加其生产智能手机及平板电脑用快闪记忆体储备芯片的能力。

SanDisk股价周三一度创下78.50美元的高位，但收盘价较现金加股票的购并出价85.60美元少了近10美元。分析师认为这要归咎于该购并案太过复杂。

Western Digital表示，交易价值要取决于紫光对公司的投资案能否完成。紫光是中国政府支持的清华控股旗下公司。

紫光在9月时表示，其将以37.8亿美元收购Western Digital的15%股权，该收购案可能因国家安全疑虑而面临监管单位的审查。

Western Digital执行长米利根(Steve Milligan)在访问中说，收购Sandisk最后将稀释紫光的股权；他有高度信心将获得监管机构批准。

“总是有风险，要到你做了才是真的做了，但我们很谨慎，已谘询过美国政府专家。”他说。

Western Digital收购SanDisk之举，是美国半导体业近来一系列交易案的最新一宗。半导体业已受供应过剩之苦，而来自中国的较低廉产品压低了记忆体芯片价格，也使半导体业倍受打击。

周三稍早，半导体设备制造商科林研发(Lam Research)(LRCX.O)同意收购对手KLA-Tencor Corp (KLAC.O)，交易价值约106亿美元。

研究机构Gartner在10月时表示，2015年全球半导体销售料录得三年来首次下滑，部分是由于智能手机市场愈来愈饱和。

Western Digital需要获得SanDisk的的NAND科技，强化在固态硬盘市场的竞争力。固态硬盘用于云计算、数据中心、智能手机和笔记本电脑。

Western Digital称，已获得SanDisk的合伙方日本东芝(6502.T)的支持。东芝拥有阻止该交易的一些权力。

SanDisk与东芝建立了知识产权共享合资企业，并利用其工厂生产芯片。

东芝发言人Midori Hara在一份电邮中称，该交易不会对其合资企业产生负面影响。

Western Digital还暂停了股票回购计划，其股价周三收跌4.57%至71.44美元。(完)