Western Digital就收购SanDisk进行初步磋商--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月19日 - 消息人士周一透露，硬盘驱动器(硬碟机)厂商Western DigitalCorp(WDC.O)正在就收购存储芯片(记忆体芯片)厂商SanDiskSNDK.O进行初步磋商。当前半导体行业的并购热潮仍在持续。
该人士称，到目前为止，在有意收购SanDisk的企业当中，Western Digital处于领先地位，SanDisk的市值高达146亿美元。消息人士补充说，目前正在进行多项磋商，但并不一定会达成协议。
彭博新闻在周一稍早报导了初步谈判的消息，称两家公司可能最早于本周达成协议。
Western Digital拒绝对此置评。SanDisk对于置评要求未立即作出回应。
对较便宜芯片和新产品的需求，加上科技公司整并供应商的驱动力，已导致今年半导体业所签订的交易创下纪录水平。
若与SanDisk达成协议，将需东芝(6502.T)签署同意。SanDisk使用东芝的晶圆代工厂来生产芯片，双方并有一家重要的智慧财产共享合资公司。
分析师曾表示，比起美光，东芝更可能接受Western Digital收购SanDisk。
Western Digital亦料将得到中国政府支持的清华控股挹注40亿美元的现金，此投资案尚待美国监管机构的审批。Western Digital市值约为220亿美元。
SanDisk计划于周三公布季度财报。该公司正在努力解决快闪记忆体(闪存)市场价格下跌及库存水平偏弱的问题。(完)
(编译 郑茵/戴素萍 审校 杜明霞/孙茉莉)
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