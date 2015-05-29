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气候环境 | 2015年 5月 29日 星期五 17:36 BJT

中国预计中等以上强度的厄尔尼诺事件引发强降水和干旱

路透北京5月29日 - 中国国家气候中心预测，今年的厄尔尼诺事件将引发南方强降水和北方干旱，但强度不及历史上最强的1997/1998年厄尔尼诺事件。

“此次厄尔尼诺事件仍将持续发展至秋季，并将达到中等以上强度。不过，此次厄尔尼诺事件强度不及历史上最强的1997/1998年的厄尔尼诺事件，”国家气候中心周五称。

国家气候中心预计今年中国夏季长江中游到江南西部、松花江流域汛情较重，华北大部和西北地区东部发生夏旱的概率较大。

“夏季我国北方气温可能比常年同期偏高，但不会出现大范围、长时间的极端高温天气事件。”

国家气候中心称，2015年入春以来，厄尔尼诺事件导致广西、广东等地出现较重气象干旱。（完）

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