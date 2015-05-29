中国预计中等以上强度的厄尔尼诺事件引发强降水和干旱

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京5月29日 - 中国国家气候中心预测，今年的厄尔尼诺事件将引发南方强降水和北方干旱，但强度不及历史上最强的1997/1998年厄尔尼诺事件。
“此次厄尔尼诺事件仍将持续发展至秋季，并将达到中等以上强度。不过，此次厄尔尼诺事件强度不及历史上最强的1997/1998年的厄尔尼诺事件，”国家气候中心周五称。
国家气候中心预计今年中国夏季长江中游到江南西部、松花江流域汛情较重，华北大部和西北地区东部发生夏旱的概率较大。
“夏季我国北方气温可能比常年同期偏高，但不会出现大范围、长时间的极端高温天气事件。”
国家气候中心称，2015年入春以来，厄尔尼诺事件导致广西、广东等地出现较重气象干旱。（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。