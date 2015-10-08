今年的海洋热浪损害珊瑚礁--专家

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆10月8日（记者 Alister Doyle） - 科学家们周四称，珊瑚礁今年遭遇有记录以来第三次严重的水下热浪，包括太平洋暖水团“The Blob”。
他们指出，气候变化引发的海洋部分地区记录高温料导致超过1.2万平方公里的珊瑚礁死亡，约占全球珊瑚礁总数的5%。
包括美国国家海洋与大气管理局（NOAA）在内的专家们称，类似的珊瑚礁损害警报只在2010年和1998年发出过，那两年都非常炎热。
“这是第三次出现全球性珊瑚白化事件，”NOAA珊瑚礁观察（Coral Reef Watch）协调员Mark Eakin对路透说道。
“2015年，现在已在北太平洋、印度洋、赤道太平洋和西大西洋的岛礁发现发生珊瑚白化现象，”警报称。
警报指出，被称为“The Blob”的太平洋东北部大面积温暖的海水对珊瑚构成损害，包括夏威夷的珊瑚。
“不太清楚‘The Blob’与气候变化有多大程度的关联……这仍然是个迷，”Eakin表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。