今年的海洋热浪损害珊瑚礁--专家

路透奥斯陆10月8日（记者 Alister Doyle） - 科学家们周四称，珊瑚礁今年遭遇有记录以来第三次严重的水下热浪，包括太平洋暖水团“The Blob”。

他们指出，气候变化引发的海洋部分地区记录高温料导致超过1.2万平方公里的珊瑚礁死亡，约占全球珊瑚礁总数的5%。

包括美国国家海洋与大气管理局（NOAA）在内的专家们称，类似的珊瑚礁损害警报只在2010年和1998年发出过，那两年都非常炎热。

“这是第三次出现全球性珊瑚白化事件，”NOAA珊瑚礁观察（Coral Reef Watch）协调员Mark Eakin对路透说道。

“2015年，现在已在北太平洋、印度洋、赤道太平洋和西大西洋的岛礁发现发生珊瑚白化现象，”警报称。

警报指出，被称为“The Blob”的太平洋东北部大面积温暖的海水对珊瑚构成损害，包括夏威夷的珊瑚。

“不太清楚‘The Blob’与气候变化有多大程度的关联……这仍然是个迷，”Eakin表示。（完）