今年的海洋热浪损害珊瑚礁--专家

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透奥斯陆10月8日 - 科学家们周四称，珊瑚礁今年遭遇有记录以来第三次严重的水下热浪，包括太平洋暖水团“The Blob”。
他们指出，气候变化引发的海洋部分地区记录高温料导致超过1.2万平方公里的珊瑚礁死亡，约占全球珊瑚礁总数的5%。
包括美国国家海洋与大气管理局（NOAA）在内的专家们称，类似的珊瑚礁损害警报只在2010年和1998年发出过，那两年都非常炎热。
“这是第三次出现全球性珊瑚白化事件，”NOAA珊瑚礁观察（Coral Reef Watch）协调员Mark Eakin对路透说道。
“2015年，现在已在北太平洋、印度洋、赤道太平洋和西大西洋的岛礁发现发生珊瑚白化现象，”警报称。
警报指出，被称为“The Blob”的太平洋东北部大面积温暖的海水对珊瑚构成损害，包括夏威夷的珊瑚。
“不太清楚‘The Blob’与气候变化有多大程度的关联……这仍然是个迷，”Eakin表示。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选