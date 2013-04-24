美国3月耐用品订单大幅下滑 进一步证明经济增长乏力

* 3月耐用品订单下滑5.7%

* 扣除运输的耐用品订单减少1.4%

* 衡量企业支出计划的指标微升0.2%

* 总体疲弱的经济数据是经济放缓的最新例证

路透华盛顿4月24日 - 美国3月耐用品订单创下七个月来最大跌幅，衡量企业支出计划的指标也仅是微幅上升，这些最新迹象都说明经济活动放慢。

美国商务部周三公布，由于需求全线减弱，3月耐用品订单下滑5.7%。2月耐用品订单为增长4.3%。

“经济动能明显减弱，这一点在过去大约四周出炉的多项数据中都有明显体现，”RBC资本市场的资深美国经济分析师Jacob Oubina表示。

耐用品订单降幅为分析师原先预期跌幅的两倍。该数据大跌进一步说明，在美国经济自衰退复苏的过程中扮演了核心角色的制造业正在降温。

此外包括就业和零售销售在内的其他数据，也显示第一季末的经济增长步伐不稳。

经济放缓主要归因于美国政府缩减支出以降低预算赤字。

政府大力减支的影响仍不确定，可能令企业在制定资本支出项目时更加谨慎。

上个月扣除飞机的非国防资本财订单微升0.2%，不及分析师预期的上升0.4%，2月为下滑4.8%。该指标说明企业支出计划情况，因而受到密切关注。

“企业在短期资本支出方面明显更趋谨慎，因为财政紧缩措施带来冲击，而且全球增长放慢，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman指出。

**未来企业支出疲弱**

金融数据机构Markit周二表示，4月制造业采购经理人指数(PMI)初值触及六个月低点，其他地区制造业数据亦显示4月表现疲弱。

在通胀温和的背景下，较差的耐用品数据巩固了美联储将维持其货币刺激政策的理由。美联储下周举行会议，市场普遍预期其将维持每月购入850亿美元债券。

数据公布后，美国公债价格上涨，美股大致持平，美元兑日圆下跌。

3月核心资本财的出货量增长0.3%。2月出货量从初值增长1.9%修正为增长1.2%。核心资本财是政府在其国内生产总值(GDP)中用来计算设备和软件支出的数据。

上述数据暗示第一季企业支出较第四季11.8%的增长年率大幅下降。实际上，一些分析师已经调降了第一季GDP预估。

摩根大通将第一季GDP增长率预估下调0.2个百分点，至2.9%，巴克莱表示其3.0%的预估值有下调风险。

路透调查显示，第一季GDP环比增长年率料为3.0%，较去年第四季0.4%的增幅有所反弹。美国政府将于周五公布GDP数据。

但分析师预计第二季经济将仅扩张1.5%左右，一些分析师警告称，即使这一预估，也是有点乐观。

"近期经济数据疲弱，再加上预计中的财政拖累，均构成明显挑战，”摩根大通分析师Michael Feroli称。

“但是我们认为能源价格下跌及楼市明显体现出的韧性，应会阻止经济崩溃。”

周三公布的另一报告凸显了楼市强硬的基调。上周房屋抵押贷款申请连续第二周增加，因抵押贷款利率进一步下降。(完)

(编译 徐文焰/于春红; 审校 白云/程琳)

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