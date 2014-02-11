货运业务疲软仍为航空业一大隐忧--IATA

路透新加坡2月9日 -国际航空运输协会(IATA)表示，货运业务疲软仍为航空业者最大的隐忧所在，尽管2013年航空货运景气略见回升。

IATA理事长TonyTyler周日在新加坡航展开幕前的记者会上表示，“航空产业当前最大的隐忧可能在于货运。航空货运持续疲软，而对于亚洲区域大型航空公司而言，货运占营收比重颇高。”

航空货运被视为经济的晴雨表。IATA估计全球贸易总额中，约有35%靠空运完成。

根据IATA数据，12月全球航空货运年增率为1.8%，主要由中东市场成长所带动，然而亚洲区则是下滑1.1%。

“最新的货运数字显示，虽然全球货运略有好转，但在亚洲地区并没有实质改善。而这个地区的表现通常很强，”Tyler说。

亚太地区货运业占全球空中货运市场将近40%。

新加坡航空(SIAL.SI)上周表示，空中货运需求料将相对平稳，但货运收益将继续承压，因货运业务仍面临运载量过剩的问题。国泰航空(0293.HK)也同受货运市场疲软的打击。

新加坡航展是亚洲最大的航空展，目前客机需求火爆，大型客机拥有充裕的载货空间，连带创造出额外的货运能力。这将令货机市场需求面临压力。

参与本次航空展的代表，也将密切关注印尼、泰国等主要航空市场本币币值下滑是否有危及其经济成长的迹象，这将影响到航空客运需求。

IATA首席经济分析师Brian Pearce指出，尽管短期内有这些疑虑，亚洲航空客运成长前景仍然乐观。

“有些经济体的成长非常迅速。人口条件支撑力度也够。该地区也在逐步放宽限制。”Pearce告诉Reuters TV。

“我想综合那些因素，使得中期前景十分看好。短期来说，那些经济体有些因汇率震荡，有些则面对庞大的经常帐赤字，因此情况可能有一些下滑。”

马来西亚的亚洲航空公司(Air Asia)(AIRA.KL)和印尼狮航大举下单，正扶助波音(BA.N)和空中客车(Airbus/空中巴士)的订单出现惊人成长。但部分市场恐面临运能过剩的疑虑。

“由于过去12个月的飞机交机量，使用率和座位利用率有一些压力。我认为我们将开始进入改善阶段。”Pearce称。

IATA去年12月上调全球航空业2013年和2014年获利预估，因航煤成本下降且效能提升。(完)

(编译 张明钧/李婷仪/张若琪 审校 张荻)

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