疲弱的美国经济发出乐观信号

* ADP称民间领域8月新增20.1万个就业

* 上周美国初请失业金人数减少1.2万人

* 8月ISM服务业指数升至53.7

路透华盛顿9月6日电---美国企业8月增聘员工的速度为五个月以来最快,而且服务业的一项就业指标也出现改善.这对於疲弱的美国劳动市场来说,都是乐观信号.

周四公布的另一项报告显示,上周美国初请失业金人数减少至一个月以来的最低水平.

这些数据进一步暗示美国经济略有起色,更加令人期待政府周五公布的非农就业报告可能强於分析师的预期.

但人们仍然认为,经济成长太弱,难以明显降低仍居高位的失业率,美国联邦储备委员会(FED,美联储)最早于下周推出新的债券购买计划的可能性仍在.

"我们预计这种改善不会让美联储下周暂不出手,"Capital Economics的分析师Paul Ashworth表示.

疲弱的美国经济是总统大选中的关键议题.

美国总统奥巴马将在周四晚间民主党全国大会闭幕之际发表至关重要的演讲,阐述他的经济愿景.11月6日大选在即,他的情况看来不妙.

分析师称,若周五公布的就业数据疲弱,则奥巴马所恢复的任何一点人气都将烟消云散.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国8月民间部门就业岗位增加20.1万个,为3月以来最大增幅,亦远超分析师的预期.预示周五的就业数据可能带来比较不错的消息.

尽管如此,分析师仍认为,美国官方数据料将显示企业招聘数量仅温和增长,非农就业岗位增加12.5万,失业率维持在8.3%.

"失业率将继续以令人痛苦的低速度下滑,"Eaton Vance Investment Advisors投资组合经理Eric Stein说.

楼市和零售销售数据也显示,第三季初经济成长加快,但企业支出正在趋疲,且通胀持续放缓.第二季美国经济环增长环比年率为1.7%.

分析师有时利用ADP数据来微调他们对政府非农就业报告的预估.但ADP数据的预测结果并不总是准确.

瑞士信贷的分析师称,在过去三个月,ADP报告每月高估民间新增非农就业岗位约4.5万个.不过,摩根大通分析师Daniel Silver指出,8月ADP数据提高了非农就业数据强於预期的机率.

浏览美国初请失业金人数图表,请点击:(link.reuters.com/neg52t)

浏览美国ADP就业人数指数的图表,请点击:(link.reuters.com/heg52t)

浏览美国计划裁员人数图表,请点击:(link.reuters.com/jag52t)

浏览美国服务业指数图表,请点击:(link.reuters.com/zug52t)

美国经济数据,连同欧洲央行(ECB)决定推出新的、规模可能不设限的购债计划以抗击欧债危机的消息,推动美股大涨,而美国公债价格下跌.

美国经济复苏所面临的问题并不仅限於欧元区危机,华府所谓的财政悬崖亦带来威胁,若国会不采取行动,则明年初开始将实施约5,000亿美元的增税和政府节支计划.

美国劳工部周四也公布,上周经季节调整的初请失业金人数为36.5万人,比前一周减少1.2万人.此为8月4日当周以来的首次下降及最低水平. (完)

--编译 张涛/肖群英;审校 徐文焰/郑茵

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