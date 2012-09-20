亚洲百万富豪数量首超北美--报告

路透新加坡9月19日电（记者 John O'Callaghan）---凯捷咨询（Capgemini）与加拿大皇家银行财富管理公司联合发布报告称，去年亚洲富豪的数量首次超过了北美，但财富总额有所缩减，仍低於北美富豪财富总额。

目前亚太地区可投资资产超过100万美元的人数多达337万人，北美和欧洲则分别为335万和317万人。

亚洲富豪中有54%集中在日本，17%在中国，逾5%在澳大利亚。2011年他们的财富总额为10.7万亿美元，略低於一年前的10.8万亿美元，亦落後于北美的11.4万亿美元。

此项《亚太财富报告》受到基金经理、高端地产经纪、奢侈品零售商和其他商家的密切关注，籍此了解富豪投资方向以及财富变化情况。

凯捷金融服务副总裁Claire Sauvanaud说：“我们没发现资产配置方面有什麽重大变化。”

报告指出，亚洲富豪更多放眼邻近国家的金融中心，譬如新加坡和香港，期望受益於更广泛的金融产品和服务、税收优势以及金融保密性。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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