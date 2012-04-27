豪华游艇成亚洲富人炫富新宠

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透新加坡4月25日电（记者 John O'Callaghan）---亚洲新贵不惜斥巨资购置游艇，以彰显地位和趣味，但他们可能发现船坞船满为患，很难找到泊位。
豪华游艇业高管周三在新加坡一次会议上称，全球现有7,000艘豪华游艇，其中亚洲仅占不足4%，但过去五年，亚洲新贵对游艇的兴趣高涨，许多买家是年轻人。
游艇经纪公司Northrop and Johnson高管Simon Turner告诉路透：“几周前，有个人开着兰博基尼过来，说‘你看，我朋友才买了辆一模一样的兰博基尼。我们怎麽做才能与众不同？’”
“于是，我们拿来些游艇宣传册。他说‘我要买一艘’。就五分钟，这笔生意谈妥了。这可是一艘1,000万美元的游艇。”
2011年美林-凯捷（Merrill Lynch-Capgemini）世界财富报告显示，亚洲富人数量达到了330万人，仅略少於北美的340万人，超出欧洲的310万。
新加坡豪华游艇协会负责人Jean-Jacques Lavigne称，香港仍是亚洲最大的豪华游艇市场，但泰国、中国大陆、印尼和新加坡亦发展迅速。
他指出，主要的游艇厂商以及相关企业太过关注欧洲的黯淡局面，还没真的准备好把注意力转向新市场，以及年轻、富裕的亚洲新贵。
Lavigne对与会代表说：“你必须要卖些新的产品，改变思路。”
该行业还面临其他一些挑战：香港、新加坡和泰国的船坞已拥挤不堪、需要在亚洲加强相关基础设施建设，并且在中国大陆和印尼等市场还面临监管层面的不确定性。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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