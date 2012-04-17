特写：欧洲门阀家族转向亚洲理财

路透新加坡4月17日电(记者 John O'Callaghan/ Charmian Kok)---15世纪70年代，热那亚(Genoa)显赫的斯皮诺拉(Spinola)家族在西班牙巴塞罗那拥有一位名叫克里斯托弗·哥伦布的商业代理学徒，帮助该家族打理运输业务，这为哥伦布日後的新大陆发现之旅奠定了基础。

现如今，通过在新加坡成立家庭理财室，这个意大利家族和其他富贵家族正在将他们的资产转移至新加坡。

欧美富人将目光投向东方来创造和保持财富已有时日，但直到最近，他们才开始在该地区认真开设家庭理财办公室，即为富裕家庭管理信托和投资的私人企业。

斯皮诺拉家族(Spinolas)族长的儿子Federico Spinola从太平洋岛屿新喀里多尼亚(New Caledonia)告诉路透：“因为亚洲成为我们斥以重资的一个地方，在过去15年，我们有超过50%的资产放在了亚洲，我们需要进一步拉近与亚洲的关系。”

提供家庭理财室的研究和数据的Campden Wealth公司表示，自2008年金融危机以来，已有多达10个欧洲家族理财室转移至新加坡，随之带来了50-100亿美元的资产。

新加坡以其高效的注册过程、相对良好的管理规则、顺畅的资金流动、完备的金融基础设施以及较低的税率，成为理想的投资所在。

新加坡不仅干净、安全，而且有高端购物中心、美食、赌场、豪华酒店、高尔夫球场以及充斥着高级游艇的码头，这些都有助於富人消费和休闲。

随着欧美经济的疲软，亚洲的经济前景变得十分诱人。经济危机之後，西方国家监管压力增大，以及对离岸金融中心的打击，加速了家庭理财室向新加坡和香港转移的步伐。

瑞银集团UBSN.VX执行主管Munish Dhall表示：“富裕家庭想去能放开手脚的地方，他们希望分得经济发展的一杯羹。”

大型金融机构正密切留意且正有意采取行动，这些金融机构也已感受到更严峻的投行监管环境和更高的资本要求。

瑞银集团已成立一个家族理财室团队，旨在迎合亚洲客户的需求。瑞信 CSGN.VX、汇丰(HSBA.L)和加拿大RBC Wealth(RY.TO)以及新加坡星展集团(DBSM.SI)也都在迎合这一趋势。

但斯皮诺拉家族以自己的方式在亚洲独立进行投资，该家族的先祖包括有中世纪的十字军骑士、神圣罗马帝国红衣主教，以及在热那亚颇具影响力的政治、文化和财富人士。

这个家族的代表去年开始在新加坡设立理财办公室，管理其在亚太地区的投资，而不是通过旗下位於热那亚的Parly Company SA投资机构。该家族计划明年聘用来自顶级银行的资深投资经理为其打理业务，这支10-15人规模的团队是以拿咨询费模式，而不是佣金模式工作。

Federico Spinola表示：“我们是个家族企业，家族成员不会干涉经营。我们基本上就是股东。”目前，他已取得新加坡永久居民地位，他的家族理财委员会由其和几名亲戚组成。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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