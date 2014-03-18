今年迄今全球主权财富基金并购交易数量同比降低--汤森路透

路透伦敦3月17日 - 根据汤森路透数据，主权财富基金在2013年完成大量并购后，今年迄今此类交易数量锐减。

截至3月10日，主权财富基金完成的上市企业并购交易规模为1.55亿美元，只占上年同期的不到十分之一。

期间的交易数量为九笔。上年同期交易数量为20笔，价值27亿美元。

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2013年全年，主权财富基金完成的并购交易总价值365亿美元，为2010年以来最高。不过，这仍然只相当于2007年时的一半，当时主权财富基金并购交易总价达730亿美元。

由于金融危机时投资于存在问题的西方银行蒙受亏损，主权财富基金遭受来自国内的巨大压力，此后在进行大型交易时态度偏向保守。

像卡塔尔和挪威等主权基金在房地产和基础建设投资方面动作频频，这类交易的流动性要低于股票或债券市场，但是能够提供稳定的现金流，且收益率相对较有吸引力。(完)

(编译 洪曦; 审校 王冠中)

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