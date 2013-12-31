利得财富注资华富基金子公司 独立财富管理入股基金成时尚

路透上海12月31日 -继中国独立财富管理机构诺亚(NOAH.N)子公司今年初入股万家基金的子公司后，国内另一家大型独立财富管理机构--利得财富入股华富基金的子公司，这意味着在大资管领域，代表产品与渠道的两类机构正借助这种深度结盟，来应对业内越来越激烈的竞争。

华富基金公告显示，华富基金管理公司子公司上海华富资产管理公司注册资本将由2,000万元人民币增至3,500万元，并更名为上海华富利得资产管理公司。增资后，华富基金占52%股权，上海利得财富资产管理公司占45%，其余股权由一自然人股东持有。

华富基金子公司自设立以来，共计发行约10只产品，且以通道类业务为主。业内人士分析，对于华富而言，引入第三方理财机构可弥补其在渠道及客户资源上的不足；对于利得而言，此次入股获得了基金子公司的平台资源，未来其在设计及发行产品时会更加灵活。

2月，诺亚旗下歌斐资产管理公司入股万家共嬴资产管理公司，占35%股权。这是国内首次由独立财富管理机构和公募基金联合设立的资产管理公司。

中国理财业协会等机构近期发布的中国独立财富管理机构十强名单中，诺亚财富、利得财富、恒天财富、展恒理财等机构入选。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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