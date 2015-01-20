2016年全球一半多的财富将由1%最富有的人所拥有--乐施会

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透伦敦1月19日 - 对抗贫穷的慈善组织乐施会周一称，随着全球不平等加剧，明年全球一半多的财富将由1%最富有的人所拥有。
乐施会在本周举行的达沃斯论坛前发布报告称，富人所拥有的财富占总财富的比例从2009年的44%上升至2014年的48%。
根据目前的趋势，该比例将在2016年超过50%。
乐施会执行总监Winnie Byanyima表示，不平等的加剧影响了对抗贫困的努力；她也是世界经济论坛的联合主持人之一。
“我们真的愿意世界上1%的富人拥有的财富比其他人所拥有的财富加起来还多吗？”她周一说道。
“对于精英来说，一切如常并不是没有代价的选择。无法解决不平等问题将令对抗贫困的努力倒退几十年。穷人受到不平等加剧的双重影响：他们从经济中分到的更少；由于极度不平等影响增长，经济总量也在减少。”
乐施会表示，将在达沃斯论坛呼吁采取行动对抗不平等加剧。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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