独立理财机构利得财富拟入股公募基金公司

路透上海5月16日 -在入股基金子公司后，中国大型第三方理财机构--利得财富计划进一步布局资产管理领域，公司正酝酿入股一家公募基金公司，未来亦有考虑入股券商。若最终落实，利得财富将是国内首家入股基金公司和券商的第三方理财机构。

据公司新闻稿，利得财富董事长李兴春昨在公开场合表示：“公司正在酝酿入股一家公募基金公司，而在未来也并不排除入股一家证券公司和获取中国人民银行下发的第三方支付牌照，进一步完善集团的综合性金融服务体系。”

利得财富内部人士对路透表示，公司已与一家公募基金公司展开深入谈判，有意以受让原股东所持股权的形式入股。

去年底，利得财富入股华富基金管理公司旗下子公司上海华富利得资产管理公司，持有45%股权，成为业内第二家入股基金子公司的第三方理财机构。此前，国内最大的诺亚(NOAH.N)旗下歌斐资产管理公司入股万家基金旗下万家共嬴资产管理公司，占35%股权。

业内人士指出，理财机构入股基金子公司后，基于后者资管业务广泛性及通道优势，理财机构在设计及发行产品时会更加灵活。若未来入股基金公司或券商，将使理财机构能在股票二级市场投资、海外市场投资方面与这些机构展开深入合作，使得他们的产品线更加丰富。

李兴春还表示，未来利得财富将实现移动互联网金融O2O（线上线下）平台下C2B(Customer tobusiness)模式，更好地为客户提供定制化的产品，来引领财富管理行业制度创新。

利得财富的业务已涉及类固定收益信托、基金资管、投资银行、私募证券基金、有限合伙基金、房地产基金和移动互联网金融等多个领域。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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