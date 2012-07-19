财富管理行业获利空间越来越小

路透伦敦7月18日电---为全球菁英掌管投资大事的财富管理行业利润空间已越来越小,每赚10美元就得付出8美元成本,因其正苦於应付日益繁重且代价昂贵的监管规定.

财富管理顾问机构Scorpio Partnership在针对全球民营银行业的年度报告中说,2011年财富管理行业的成本/收益比达到80%,2010年为79%.

2008年爆发金融危机之前,这个比率还不到70%.但也就是那场金融危机在全球引发一波新监管措施.

该项调查访问了201家公司,显示在2011年结束时,管理客户资产超过200亿美元的大型机构其支出平均跳增了18%,至逾20亿美元.

Scorpio董事总经理Cath Tillotson将此现象归咎於人事成本增加,因企业寻求将业务拓展至成长型市场,例如亚洲,使银行界互挖墙角.

但是导致成本上升的因素中,有一项越来越占重要地位,那就是在金融危机过後,监督财富管理行业的各种当局不约而同引进新措施.

"拓展业务是必要的,但现在全世界从事财富管理行业的成本越来越贵了,"Tillotson说.

根据Scorpio的数据,全球最大财富管理人是美国银行(BAC.N),尽管其资产价值下滑2%至1.67万亿(兆)美元,排名第二是瑞银UBSN.VX的1.55万亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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