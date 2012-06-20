亚洲百万富翁人数首次超过北美

路透纽约6月19日电(记者 Joseph A. Giannone)---周二发布的一份研究显示，亚洲的百万富翁数量首次超过北美，但去年疲软的经济也导致他们财富缩水。

最新报告称，对於全世界范围内投资财富在100万美元及以上的人，2011年，他们的总财富在四年中连续第二次下滑，反映出欧元区危机和发达经济体的经济疲弱。但若干新兴市场也感受到了阵痛，印度和香港的百万富翁数量减少了近五分之一。

凯捷咨询集团(Capgemini)(CAPP.PA)和加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)的最新世界财富报告称，由於欧洲债务危机依然如火如荼，2012年的财富创造前景仍然黯淡。

报告显示，全世界百万富翁人口增加0.8%，达到创纪录的1,100万，而总资产却减少了1.7%，至42万亿美元。除中东地区外，全世界所有地区的财富都出现下滑。这也是自2008年金融危机以来的首次下降。2008年金融危机造成富人数量减少15%，其财富缩水20%。

投资资产在3,000万美元及以上的家庭的总资产减少4.9%，且数量缩减2.5%，至10万人。这一数量的减少反映出他们对对冲基金、私募和房地产等风险较高但流动性较低资产的持有。

股价下挫、出口放缓、货币贬值对某些国家和地区带来的打击尤为沉重。印度去年的百万富翁数量减少了2.75万人，即18%，至12.6万，和印度股市的重挫及卢比的疲软相对应。香港的百万富翁人口减少了17.4%，因欧元区危机对其经济增长造成影响。

据凯捷咨询，自2008年以来，去年印度富人人口数量首次下滑。2008年，主要因股价下挫和全球对商品和服务需求的降低，印度富人人口数量减少了32%。

加拿大皇家银行财富管理全球负责人George Lewis表示：“对我们客户而言，这是个充满挑战的环境。”

但他同时也指出，尽管整体财富额减少，但高资产净值人士的数量却有所增加。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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