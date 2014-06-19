《路透精英汇》花旗高管称亚洲竞争与机遇并存

路透纽约6月18日（记者 David Henry） - 花旗集团(C.N)私人银行业务负责人梅森（Mark Mason）称，亚洲对于讨富豪欢心的银行家而言是全球竞争最激烈的地区，但对于私人银行家而言，这同时也代表着极好的机遇。

“我们非常专注于进军中国、印度和香港等市场，因为接下来五年（这些地方的）工业增长将会创造新的财富，”梅森周二在纽约的路透全球财富管理精英汇上说。

根据《亚洲私人银行家》（Asian Private Banker），去年花旗集团是继瑞士银行UBSN.VX之后的亚洲第二大私人银行。

梅森称，“亚洲对（面临定价压力的）银行家来说竞争格外激烈”，但对于可以提供全方位财富管理服务的银行家而言却又前途无量。

波士顿咨询公司本月早些时候发布的数据显示，不包括日本在内的亚太地区的私人财富在2013年增长30.5%，达到37万亿美元。

随着该地区的众多企业在接下来五年纷纷上市，这种趋势预计将会继续。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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