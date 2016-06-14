《路透精英汇》德意志银行准备在亚洲开拓高净值私人银行业务

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡6月14日 - 德意志银行(DBKGn.DE)亚洲财富管理部门计划利用竞争对手退出带来的成长机遇，12到18个月内在香港和新加坡启动高净值财富管理业务。
德意志银行亚太财富管理主管Ravi Raju在路透全球财富管理峰会上表示，“亚洲私人银行业务竞争减弱...我认为这正好是一个机遇。”
他将高净值客户定义为拥有500-2,000万美元资产。
德意志银行以往关注资产超过2,000万美元的富豪。在此之前，摩根大通(JPM.N)缩减了在亚洲的高净值业务，并裁减了数十个相关财富管理岗位。(完)
(翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。