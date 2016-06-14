《路透精英汇》德意志银行准备在亚洲开拓高净值私人银行业务

路透新加坡6月14日 - 德意志银行(DBKGn.DE)亚洲财富管理部门计划利用竞争对手退出带来的成长机遇，12到18个月内在香港和新加坡启动高净值财富管理业务。

德意志银行亚太财富管理主管Ravi Raju在路透全球财富管理峰会上表示，“亚洲私人银行业务竞争减弱...我认为这正好是一个机遇。”

他将高净值客户定义为拥有500-2,000万美元资产。

德意志银行以往关注资产超过2,000万美元的富豪。在此之前，摩根大通(JPM.N)缩减了在亚洲的高净值业务，并裁减了数十个相关财富管理岗位。(完)