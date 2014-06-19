《路透峰会》全球百万富翁数量增加 财富亦同步增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约6月18日(记者 Andrea Hopkins) - 根据周三发布的一项研究报告，全球的百万富翁人数去年增长了近200万；受益于股市上涨和经济改善，这一群体的财富增加了近14%。

根据凯捷咨询(Capgemini)和加拿大皇家银行财富管理部门最新发布的世界财富报告，2013年，全球的高净值人士(拥有100万美元及以上投资额的个人)增加了15%，达到1,370万人，他们的总财富增至52.62万亿美元，是自2008年金融危机以来连续第五年增长。

北美地区的百万富翁数量最多，亚太地区的百万富翁人数位列第二，预计将在2014年超越北美，其中日本和中国领军。日本得益于股市和房地产市场的增长，而中国的百万富翁人数因经济增长每年都在快速增加中。

美国的百万富翁人数最多，达到400万人，其次为日本，230万人。德国位列第三，人数为110万，中国排第四，75.8万人。上述四国约占全球富人的60%。

全球百万富翁人口包括12.83万名超高净值人士(3000万美元及以上投资额)。这一群体尽管只占富裕人口的0.9%，但其财富却占这全球富人群体总财富的34.6%。

除上述四国，还有一些其他国家的财富增长在2013年表现出众。这些国家和地区包括石油资源丰富的挪威和科威特，金融中心香港和新加坡，新兴经济体印度、俄罗斯和中国台湾。

报告显示，欧洲和拉美的百万富翁人数相对落后。