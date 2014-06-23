《路透精英汇》超级富豪“激情投资”豪车名酒和地产

路透日内瓦6月20日（记者 Sarah White） - 财富经理称，随着其他领域投资回报的缩水，从可低价入手的西班牙购物中心，到葡萄酒、艺术品及老爷车，这些所谓的替代投资品正在吸引着世界各地的富人们。

一些私人银行家称，由于低利率导致持有现金或债券的吸引力下降，超级富豪对于投资传统金融产品日渐避而远之。超级富豪通常指的是身家达3,000万美元或更高的群体。

Alexander Classen是英国私人银行Coutts旗下国际业务负责人，他表示，投资组合中所谓“激情投资”所占的比例在过去五年上升大约两至三倍。

“客户对传统投资的疑虑与日俱增，”Classen在日内瓦的路透财富管理精英汇上说。“而且……他们开始看到了一些他们能在房地产、古董表（上投资的）回报……同时还乐在其中。”

可以确定的是，将投资与爱好合二为一，并非富人群体的新趋势。

“此类奢侈品属于非常富裕人群的投资组合的一部分，”UniCredit (CRDI.MI)私人银行业务的全球投资战略负责人Manuela D'Onofrio说。

但也有迹象显示，这些投资近几年正在盈利。Coutts编制的追踪15类激情投资盈利能力的指数1月时显示，此类投资的回报率按美元计自2005年以来为77%，而MSCI全球股指回报率为53%。

在此期间，老爷车的投资回报表现最佳。

房地产投资也越来越吸引此类客户，他们中一些人将西班牙等一些欧洲小国的房地产市场长期低迷视为机会。

“一些拉美客户想投资……眼下的西班牙市场，”Santander's (SAN.MC)国际私人银行业务负责人Alvaro Morales说。

超级富豪投资品味的变化，也引起了奢侈品零售商、制造商及贸易商的注意。

提供在线贸易和评估业务的Wine Owners本月推出了一个针对财富经理的平台，后者可借助该平台为其客户提供葡萄酒投资。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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