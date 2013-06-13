路透精英汇：私人银行追逐超级富豪

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
记者 Edward Taylor/Emma Farge
路透日内瓦6月5日 - 超级富豪成为私人银行最热门的资产，财富管理机构使劲浑身解数拉拢此类客户，包括安排他们与体育明星共进午餐、前往F1摩纳哥大奖赛赛道驾车等。
专注于“超级高净值客户”标志着私人银行策略的转变，此前私人银行追逐的是一般的富豪。
Boston Consulting Group最新的全球财富报告预测，到2017年，家产超过1亿美元的富豪将占有总计11.6万亿美元的全球私人财富，去年这一数字是7.5万亿美元。
“如果成功获得其中一个客户，那将非常有分量。”瑞士信贷 超级高净值客户负责人Rolf Boegli在本周举行的路透全球财富管理精英会上表示。对于瑞士信贷来说，超级高净值客户的定义是拥有5,000万美元或更多资金进行投资。
“群发邮件是不可能吸引超级高净值客户的。你必须寻找和选择正确的平台--那些用钱买不到的活动。”Boegli说道，并指出五组顶尖客户将被邀请与该行的形象大使费德勒共进晚餐。
瑞士信贷还租借了F1摩纳哥大奖赛的赛道，让其超级高净值客户在赛道上驾驶经典赛车。
Boegli指出，超级高净值客户的另外一个优势是他们更可能遵守税法，避免了银行进行棘手的协商，以及外国客户欠客户所在国政府税收而可能引发的罚款。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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