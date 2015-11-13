数字项圈及肥皂笔在全球性比赛中胜出 凸显可穿戴设备的潜力

路透伦敦11月12日 - 一款可存储婴幼儿健康数据的项圈以及一种鼓励儿童洗手的肥皂在一项全球性的比赛中胜出，凸显了可穿戴设备的潜力。

活动组织方周四称，获胜团队将获得1.5万美元的奖金，以帮助研发上述产品。获胜团队包括来自印度和美国的学生。

这项比赛得到了联合国儿童基金会（UNICEF）、产品设计公司frog和ARM Holdings的支持。

ARM高层Dominic Vergine称，上述获胜的设计展示了耗电低甚至零耗电、可以低成本推出的可穿戴设备的潜力。

这款名为“Kushi baby”的项圈可存储儿童的两年免疫记录，可借助近场技术通过智能手机查看。

另一款获胜的设备是名为“SoaPen”的肥皂蜡笔，可在手上创建搓洗后消失的标记，以鼓励儿童洗手。（完）