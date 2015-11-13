数字项圈及肥皂笔在全球性比赛中胜出，凸显可穿戴设备的潜力

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月12日 - 一款可存储婴幼儿健康数据的项圈，以及一种鼓励儿童洗手的肥皂在一项全球性的比赛中胜出，凸显了可穿戴设备的潜力。

活动组织方周四称，获胜团队将获得1.5万美元的奖金，以帮助研发上述产品。获胜团队包括来自印度和美国的学生。

这项比赛得到了联合国儿童基金会（UNICEF）、产品设计公司frog和ARM Holdings的支持。

ARM高层Dominic Vergine称，上述获胜的设计展示了耗电低甚至零耗电、可以低成本推出的可穿戴设备的潜力。

这款名为“Kushi baby”的项圈可存储儿童的两年免疫记录，可借助近场技术通过智能手机查看。

另一款获胜的设备是名为“SoaPen”的肥皂蜡笔，可在手上创建搓洗后消失的标记，以鼓励儿童洗手。（完）