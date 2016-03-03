专访：拉尼娜天气推迟露面 有助美国和亚洲作物成长--MDA气象学家

路透新加坡3月3日 - 据一家知名气象预报机构周四称，今年拉尼娜天气现象推迟到来，可能有助美国、澳洲和印度关键种植区作物的生长。

连续几年的大丰收已推动全球粮食库存增至近纪录高位。如果今年玉米、小麦和大豆等作物产量再迎好收成，则将进一步推高全球库存水平。

“一些模型显示拉尼娜会在7月形成，但现在看来将向后推迟一两个月，”美国气象服务机构MDA Weather Services高级农业气象学家Kyle Tapley称。

“拉尼娜”在西班牙语中是“女孩”的意思，指的是热带太平洋中东部海水异常变冷的情况，会导致美国关键种植区出现炎热干燥天气，同时亚洲多数地区雨水会增多。拉尼娜出现的周期并无规律，平均来说每二至七年一次。

Tapley表示，当前的厄尔尼诺现象不同于以往，自去年11月以来步伐放缓。当前厄尔尼诺导致去年亚洲部分地区出现乾旱，并影响到了印度的雨季。

“如果和之前1998年和1983年遇到的其他强劲厄尔尼诺事件相比，这一次走得要慢一些。这正是拉尼娜推迟到来的原因所在。”

拉尼娜天气现象的推迟将意味着，美国中西部地区4-8月份仍是正常天气，而这一期间正是玉米和大豆的关键成长季。

“如果拉尼娜到来时间没那么快，美国地区经历酷热干燥夏季的机率就小一些，”Tapley在新加坡一次粮食产业研讨会的间隙这样表示。(完)