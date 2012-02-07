乾旱天气影响拉美大豆收成 中国买家将目光转向美国

球最大粮食进口国--中国本季度可能增加美国大豆进口，由於南美的严重乾旱料将影响收成，并把大豆价格推向新高。

* 中国考虑买入更多2月和3月南美大豆

* 分析师调降巴西和阿根廷产量预估

* 中国进口可能使美国大豆库存减少

路透新加坡/北京2月6日电---全球最大粮食进口国--中国本季度可能增加美国大豆进口,由於南美的严重乾旱料将影响收成,并把大豆价格推向新高.

指标芝加哥大豆期货价格在南美夏季炎热气候的推动下,已经连续上涨三周,而分析师预计随着中国在春节後锁定大豆供应,美国的库存料将减少,大豆价格可能还会进一步走高.

中国购买了全球约60%的大豆出口,其中大多数来自自美国和巴西.

"若中国开始购买美国大豆,将成为推动价格走高的一大刺激因素,并且是美国资产负债表面临的一大风险,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)农产品策略师Victor Thianpiriya说.

"我们已经开始看到初步迹象,美国墨西哥湾到岸大豆价格出现上涨,我认为这一趋势将会继续."

分析师称,中国购买美国大豆或促使美国农业部下调2012年期末库存预估,从而利好价格走势.

接受路透访问的14位分析师称,美国农业部或微幅下调2011/12年度大豆期末库存预估至2.73亿蒲式耳,1月预估为2.75亿蒲式耳.

欲浏览中国大豆进口月度数据相关图表,请点选:(link.reuters.com/jav85s)

**南美地区产量料下降**

上周五,分析机构Informa Economics将阿根廷2011/12年度大豆产量预估从5,100万吨下调至4,650万吨.其还将巴西大豆产量预估从之前的7,200万吨调降至7,000万吨.

根据巴西农业部数据,该国上一年度大豆产量达到创纪录的7,530万吨,预计今年产量为7,150万吨.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计,阿根廷今年大豆产量料从2010/11年度的4,920万吨降至4,620万吨.

因对美国大豆的需求有可能增加,分析师已上调了价格预期.

高盛将CBOT大豆三个月,六个月和12个月的价格预估上调至每蒲式耳12.90美元,之前为12.15,主要源於南美产量减少.

**中国今年或将加大进口**

由於中国政府采取措施控制通胀限制了大豆购买,该国2011年大豆进口量低於上年,为七年来首见.

中国2011年进口了5,264万吨大豆,较上年减少3.9%,因国储局释出大量储备来遏制食品通胀.

在进口总量中,中国自美国买入2,240万吨,较上年减少了逾5%.

中国12月进口的美国大豆较上年同期减少26.4%,11月更是减少近35%,因为南美在同中国的生意中分去了很大一杯羹.

不过分析师预期,为补充国家储备,中国今年的购买力度将会加强;但最终的进口规模将取决於压榨利润和需求.

"今年的进口将高於上年,这是肯定的,"北京一贸易商说道."政府去年已经释放了太多储备,今年需要补上."(完)

--编译 李春喜/王兴亚/孙茉莉;审校 徐文焰

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