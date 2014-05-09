今夏厄尔尼诺现象发生概率超65%

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透纽约5月8日 - 美国联邦政府气候预测中心(Climate Prediction Center/CPC)周四表示，过去一个月，厄尔尼诺天气现象在今年发生的概率大幅增加。
CPC在月度报告中称，今年春天的状态比较正常，但夏季发生厄尔尼诺现象的可能性超过65%。
今年4月，该中心称厄尔尼诺在今夏前爆发的可能性为50%。
最近数月，全球气候预测机构上调了厄尔尼诺的发生概率。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。