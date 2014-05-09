版本:
中国
气候环境 | 2014年 5月 9日 星期五 16:10 BJT

今夏厄尔尼诺现象发生概率超65%

路透纽约5月8日 - 美国联邦政府气候预测中心(Climate Prediction Center/CPC)周四表示，过去一个月，厄尔尼诺天气现象在今年发生的概率大幅增加。

CPC在月度报告中称，今年春天的状态比较正常，但夏季发生厄尔尼诺现象的可能性超过65%。

今年4月，该中心称厄尔尼诺在今夏前爆发的可能性为50%。

最近数月，全球气候预测机构上调了厄尔尼诺的发生概率。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 气候环境

热门文章

编辑推荐

文章推荐