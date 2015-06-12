美国气象机构预测本轮厄尔尼诺现象或持续到明年

路透纽约6月11日 - 美国气候预测中心（CPC）周四警告称，厄尔尼诺现象可能会持续到明年。这将比之前预期的时间更长，并可能导致农产品及商品价格波动。

CPC称厄尔尼诺现象持续到北半球2015-16年冬季的机率为85%。CPC是最早预测本轮厄尔尼诺很可能持续到明年的主要预测机构。

该中心此前称，厄尔尼诺现象在整个2015年持续发生的机率超过80%。

多家政府预测机构提高了对这一气候现象的预警，称这一轮厄尔尼诺来得更强，持续时间也会更长。日本气象厅周三称，预计厄尔尼诺现象可能持续到冬季。

厄尔尼诺现象会对全球农业带来灾难性影响，会在南美引发强降雨和洪灾，在亚洲及远至东非的地区带来炎热天气。

在美国，厄尔尼诺现象导致该国主要农业地区降雨量增多，令墨西哥湾6-11月出现频繁飓风的可能性下降。

“在北半球夏季期间，与厄尔尼诺现象相关的气温及降水影响在整个美国本土很小，秋季末到冬季将会增大，”CPC说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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