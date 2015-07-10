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气候环境 | 2015年 7月 10日 星期五 16:53 BJT

美国气候机构预测厄尔尼诺现象可能持续到北半球明年初春

路透纽约7月9日 - 美国气候预测中心（CPC）周四再次延长了对本轮厄尔尼诺现象持续时间的预测，称这一气候现象可能延续九个月，直至北半球明年初春时节。

美国国家气象局下属的CPC在月度报告中称，厄尔尼诺现象在北半球2015-16年度冬季持续存在的可能性为90%，而延续到明年初春时节的可能性为80%。

上个月，CPC已经延后了对厄尔尼诺现象持续时间的预测，称这一现象很可能在整个冬季持续发生。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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