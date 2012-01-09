天气及季节性因素或抵消制裁伊朗对油价的影响--摩根大通

路透1月6日电---摩根大通分析师表示,北半球异常温暖的冬季,以及第二季石油需求的季节性疲弱,或使西方可在大力推动对伊朗石油出口禁运的同时,将油价跳升的可能性降至最低.

利比亚内战之後石油生产意外迅速恢复,加之伊拉克的石油出口增加,也扩大了石油即时供应的潜力,或有助於降低伊朗石油出口减少的影响.

"加紧制裁行动与季节性需求放缓重叠,因炼油厂商在检修期之前原油采购量开始减少,"Lawrence Eagles等分析师在周五的一份报告中表示.

"在制裁及供需面的叠加影响下,这些行动或对伊朗施加进一步的经济和政治压力,同时'在理论上'将对市场的影响降至最低."

假设欧洲完全停止从伊朗进口石油,且除中国以外的伊朗石油主要买家采购量都减半,摩根大通估计伊朗或失去一半的石油出口业务,约为每日100-120万桶.

"这部分正好约相当於我们估计沙特阿拉伯、科威特和阿联酋这三个海湾国家为平衡市场,而须在今年第二季削减的产量,"上述分析师表示.

全美气象服务(NWS)数据显示,美国东北部今冬天气异常温暖,已使国内取暖油需求较正常水准减少约四分之一.

虽然未来两个月较寒冷的天气状况,加之欧洲Petroplus运营的炼厂关闭,仍可能降低馏分油库存,但第二季石油需求的季节性减少,或为全球市场提供更多缓冲.

"未来数月会出现短暂的窗口期,在此期间石油需求放缓或许足以弥补几乎全部的伊朗石油缺口,而无需国际能源署(IEA)释放紧急储备,"摩根大通报告称.

但分析师也警告称,"利用需求暂时疲软意味着闲置产能的消除,而闲置产能消除本身也会支撑价格."(完)

--编译 丁琦;审校 程琳 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。