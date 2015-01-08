美国多地遭寒流袭击 许多学校关闭

路透芝加哥1月7日 （记者 Mary Wisniewski） - 美国中西部及远至田纳西州地区遭遇寒流袭击，许多城市的学校关闭。气象部门周三发布了有关落基山脉以东大部分地区的风寒警告。

美国国家气象局（NWS）称，来自加拿大的北极气流为美国中西部、东南部、中大西洋及东北部地区带来危险的寒流天气。北部地区多个州夜里气温预计将在零下。

芝加哥气温降至20-30华氏度，低于平均气温，当局通知当地学生留在家中并建议在室内活动。芝加哥是美国第三大校区，有近800所学校，学生人数达40万。该市夜里气温预计最低为华氏零下16度。

尽管芝加哥阳光明媚，但上班族称天气非常寒冷，手脸裸露在外几秒钟就冻得疼。气象局称裸露在外15分钟就可能冻伤，建议民众让宠物呆在室内。

由于有些人呆在家中，芝加哥的火车和公交没有往常拥挤，而且因为天气原因有所延误。

随着一股强烈的极地高压向中西部地区移动，气象局向包括芝加哥及底特律在内的多个城市发布了风寒警告。气象局称，周三至周四芝加哥夜里气温可能降至华氏零下16度，夜里风寒值介于零下25-35度。

气象局称，伊利诺伊州北部及印第安纳州西北“周四上午仍将有危险的风寒天气”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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