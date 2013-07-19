（修正）今年6月全球平均气温为有记录以来第五高

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
（修正：调整措辞，澄清标题和内文有关全球及美国6月平均气温的排名）
路透7月18日(记者 Lisa Maria Garza) - 根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)周四发布的报告，今年6月全球平均气温为有记录以来第五高。
报告称，全球6月份的平均温度为61.05华氏度(16.14摄氏度)，与2006年6月持平，比20世纪59.9华氏度（15.5摄氏度）的平均气温高出1.15华氏度(0.64摄氏度)。
加拿大北部多数地区、俄罗斯西部、日本南部、菲律宾、中国西南部地区以及非洲南部中心地区6月份的气温均打破历史记录。
6月美国平均气温为有记录以来高温排行榜的第15位。
滚滚热浪还伴随着降雨。报告称，美国东海岸6月份的湿度高于平均水平，而加利福尼亚则经历了有记录以来最干旱的年份。
尽管世界上多数地区酷暑难耐，但中亚、印度、西欧反其道而行，气温较常年凉爽。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。