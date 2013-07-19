（修正）今年6月全球平均气温为有记录以来第五高

（修正：调整措辞，澄清标题和内文有关全球及美国6月平均气温的排名）

路透7月18日(记者 Lisa Maria Garza) - 根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)周四发布的报告，今年6月全球平均气温为有记录以来第五高。

报告称，全球6月份的平均温度为61.05华氏度(16.14摄氏度)，与2006年6月持平，比20世纪59.9华氏度（15.5摄氏度）的平均气温高出1.15华氏度(0.64摄氏度)。

加拿大北部多数地区、俄罗斯西部、日本南部、菲律宾、中国西南部地区以及非洲南部中心地区6月份的气温均打破历史记录。

6月美国平均气温为有记录以来高温排行榜的第15位。

滚滚热浪还伴随着降雨。报告称，美国东海岸6月份的湿度高于平均水平，而加利福尼亚则经历了有记录以来最干旱的年份。

尽管世界上多数地区酷暑难耐，但中亚、印度、西欧反其道而行，气温较常年凉爽。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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