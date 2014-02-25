严峻天气考验对美国经济的乐观看法

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透华盛顿2月24日 -异常寒冷的天气将明显侵蚀美国本季经济成长，但反弹之势似乎已经隐现，关于今年经济更强劲增长的预期并未改变。
经济分析师估计，极低气温以及笼罩美国大部分地区的暴风雪，将使得第一季国内生产总值(GDP)增幅减少至多0.5个百分点。
此前企业处理过多库存的努力，以及长期失业者救助计划到期带来的一次性冲击，已经对经济造成拖累。
“经济放缓正在考验每个人对经济的乐观态度，但迄今为止并不太严重。经济将重获力道，”Moody's Analytics的高级分析师Ryan Sweet说，“除楼市外，我们并不认为近期数据暗示基本面发生改变。”
Moody's Analytics维持美国2014年经济成长3.1%的预估不变，其他多数分析师也坚持各自的全年成长预估，尽管零售销售、制造业及就业等数据显示经济在1月份明显减速。
楼市也因恶劣天气受到冲击。不过在此之前，由于抵押贷款利率上升、缺乏可供购买的房屋以及劳动力和建筑材料短缺，楼市已经降温。
因2月恶劣天气仍占主导，经济数据料仍保持疲弱。
“如果天气明显异常，就会...影响经济数据，”高盛驻纽约分析师David Mericle表示，“看起来2月是今年整个冬天天气最恶劣的一个月，意味着最糟糕的(数据)可能还没出炉。”
高盛预计，天气因素将导致第一季经济增长减少逾0.5个百分点。但Mericle表示，预计第二季经济成长将反弹0.5-0.75个百分点。
**失去动能**
美国第一季国内生产总值(GDP)环比成长年率目前料为2%或更低，但天气只是一部分影响因素。除了楼市以外，消费者支出去年年底也已经减弱。
不仅是11月和12月零售销售的力道逊于预期，出口成长情况也不那么亮丽。现在很多分析师预计，周五出炉的政府数据将显示，第四季GDP增速将从3.2%下修至2.5%左右。
分析师在预估时已考虑到其他抑制经济成长因素的影响，其中包括难以为继的高库存，12月结束对逾100万人发放失业救济金，以及减少发放食品券。
正在消化去年下半年累积的库存的企业给予制造商的订单较少，这导致工厂生产活动疲弱。
摩根大通分析师Michael Feroli称，”存货积累放缓对第一季经济增长是不可避免的不利因素。“
库存料使第一季GDP增幅减少0.5至1.0个百分点。
至于削减失业救济金和食品券，预计将使GDP增幅减少0.2至0.4个百分点。
多数分析师相信第一季经济放缓只是暂时的，预计今年GDP增长率将是差不多五年前经济衰退结束以来最高的一年。
但RBC Capital首席美国分析师TomPorcelli等少数人认为，美国经济从未具有强大动能，恶劣的天气可能正在掩盖了一些根本性的弱点。
”2013年底的增长率并不代表美国经济真正的基本潜力水平，潜力成长水平仍在2-2.5%区间，“Porcelli称。(完)
(编译 王兴亚/杜明霞/于春红; 审校 徐文焰/张涛)
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