干旱天气威胁高等小麦供应量 价格水涨船高至数年高位

路透芝加哥7月17日 - 干旱天气使得全球许多高等小麦作物枯萎，随着面包店争抢供应，小麦价格跳涨至数年高位。

在四年丰产导致库存充沛的全球谷物市场中，高蛋白小麦的供应却吃紧。价格偏低已打击美国农户种植小麦的积极性，而干旱天气又让从北美到澳洲的供应短缺局面恶化。

南欧干旱可能使意大利和西班牙部分地区的谷物产量降至至少20年来最低。

全球充斥着低等小麦，美国农业部预计2017/18销售年度末全球小麦库存将达创纪录的2.606亿吨。

但面粉厂和面包店需要的是，蛋白质含量通常在12%或以上的磨粉级小麦，以保持面包品质的一贯性。蛋白质含量一般在14%或以上的美国春小麦，还被用于与较低等级的小麦混合。高等级小麦的价格通常高于较低等级的小麦。

美国农业部最新预估显示，美国除硬粒小麦外的春小麦产量为4.23亿蒲式耳，为2002年以来最低。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货本月初触及每蒲式耳逾5.50美元的两年高位，而明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦期货1MWEc1价格四年来首次涨至每蒲式耳逾8美元。

市场走向目前将部分取决于美国和加拿大春小麦的生长情况，以及澳洲的旱情是否还将持续。

下周，市场将了解北达科他州小麦受损程度，届时业内专家及农场主将进行年度作物评估。北达科他州为迄今美国最大的春小麦生产区，干旱及高温令该州西部地区作物受损，但所幸东部边界及相邻的明尼苏达州尚未遭受严重损失。

天气问题的影响今年尤为明显，因为2017年美国小麦种植面积为远至1919年以来最低，价格低导致农民转种大豆和玉米等其他作物。

但并非每个国家都面临优质小麦短缺情况。中国农业部一位官员周一表示，中国今年的优质小麦产量提升，这有望减少对进口的需求。

中国国家粮油信息中心本月稍早称，中国2017/18年度小麦进口料较上年下降38%至300万吨。

图表1：全球小麦出口大国 tmsnrt.rs/2vceW2Z

图表2：澳洲遭遇罕见干旱 tmsnrt.rs/2u3WfzJ (完)